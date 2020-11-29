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'da hedef maçıyla çıkış yakalamak

'in 10. haftasında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada karşısında sahadan 1 puan alarak ayrılan 'da başkan yardımcısı , maçıyla birlikte çıkış yakalamak istediğini vurguladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:46
Yukatel Denizlispor'da hedef Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalamak

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı , yaptığı yazılı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleden 3-3 berabere ayrılmalarından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Zor bir deplasmanda 1 puan aldıklarını aktaran Cinkaya, "90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzde önemli bir maçı var. Bu maçtan da puanlar alarak çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Cinkaya, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında taraftarlarımızın ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız."

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