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Denizlispor maçına hazır

'in 4. haftasında 'u konuk edecek Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:00
Denizlispor Konyaspor maçına hazır

'in 4. haftasında yarın İttifak Holding 'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Hadi Sacko yarın forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekipte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem düdük çalacak.

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