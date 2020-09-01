Horoz’dan Niasse atağı
Denizlispor, Akhisar’da yıldızını parlatan, Rusya’da da coşan ancak İngiltere’de tutunamayan Senegalli golcünün peşinde. Everton’dan ayrılan 30 yaşındaki santrforla pazarlıklar sürüyor.
Transferin hızlı ekiplerinden Denizlispor, forvet takviyesi için rotasını İngiltere'ye tanıdık bir isme çevirdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'ye talip oldu. Ege ekibinin, 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro ücret istediği, yeşil-siyahlı kurmayların Niasse'yle pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.
Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014'te Akhisarspor'da forma giymiş, 40 maçta 15 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı yıl L.Moskova'nın yolunu tuttu. Rusya'da da formunun zirvesine çıkan golcü futbolcu, 1 sezon sonra, 17.9 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-17'de Cardiff, 2018-2019'da ise Hull City'de kiralık oynadı. Geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda sadece 5 karşılaşmada forma giyip 2 gol attı.
Bir dönem adı sık sık G.Saray'la da anılan Niasse, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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