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01 Eylül 2020, Salı
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Horoz’dan Niasse atağı

Horoz’dan Niasse atağı

Denizlispor, Akhisar’da yıldızını parlatan, ’da da coşan ancak ’de tutunamayan Senegalli golcünün peşinde. ’dan ayrılan 30 yaşındaki santrforla pazarlıklar sürüyor.

Transferin hızlı ekiplerinden Denizlispor, forvet takviyesi için rotasını 'ye tanıdık bir isme çevirdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen ve bonservisi elinde olan 'ye talip oldu. Ege ekibinin, 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro ücret istediği, yeşil-siyahlı kurmayların Niasse'yle pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör 'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014'te Akhisarspor'da forma giymiş, 40 maçta 15 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı yıl L.Moskova'nın yolunu tuttu. 'da da formunun zirvesine çıkan golcü futbolcu, 1 sezon sonra, 17.9 milyon euro'ya Everton'a oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-17'de Cardiff, 2018-2019'da ise 'de kiralık oynadı. Geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda sadece 5 karşılaşmada forma giyip 2 gol attı.

Bir dönem adı sık sık G.Saray'la da anılan Niasse, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi.

  1. 1.9.2020
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