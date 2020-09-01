Horoz’dan Niasse atağı

Transferin hızlı ekiplerinden Denizlispor, forvet takviyesi için rotasını İngiltere'ye tanıdık bir isme çevirdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'ye talip oldu. Ege ekibinin, 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro ücret istediği, yeşil-siyahlı kurmayların Niasse'yle pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014'te Akhisarspor'da forma giymiş, 40 maçta 15 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı yıl L.Moskova'nın yolunu tuttu. Rusya'da da formunun zirvesine çıkan golcü futbolcu, 1 sezon sonra, 17.9 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-17'de Cardiff, 2018-2019'da ise Hull City'de kiralık oynadı. Geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda sadece 5 karşılaşmada forma giyip 2 gol attı.



Bir dönem adı sık sık G.Saray'la da anılan Niasse, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi.