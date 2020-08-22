Denizlispor'da Samba harekatı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor'da Samba harekatı

'da Samba harekatı

Denizlispor'da Samba harekatı

hareketli kulübü , seferine çıktı. Yeşil-siyahlılar, adı 'la da anılan 'dan ayrılan Brezilyalı sağ kanat ve Brezilya'da Palmeiras'ta oynayan sağ bek 'la görüşüyor.

hareketli kulübü , seferine çıktı. Yeşil-siyahlılar, adı 'la da anılan 'dan ayrılan Brezilyalı sağ kanat ve Brezilya'da Palmeiras'ta oynayan sağ bek 'la görüşüyor. 28 yaşındaki Nem, geçen sezon Shakhtar ve kiralık forma giydiği Fluminense'de 41 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. Kontratının son yılındaki 29 yaşındaki Leismann ise kiralık top koşturduğu Portekiz ekibi Boavista'da 28 maçta, 2 asist katkısı sağladı.
  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da Samba harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA