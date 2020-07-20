Denizlispor 90+5'te yıkıldı!
Beraberlik halinde ligde kalacak olan Horozlar, 90+5’te Onur’un golüne engel olamadı. Son hafta düşen A.Gücü’nden puan alırsa ligde kalacak.
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor dün akşam, rahat konumdaki Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu mücadelede, Akdeniz temsilcisi; Senegalli yıldız golcüsü Cisse, Denizli ise Recep Niyaz ve Rodallega'yla tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak her iki takımın ataklarında da kaleciler devleşti ve kritik maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
KULÜBENİN GÜCÜ
İkinci yarıda Alanyaspor'un daha baskın göründüğü maçta, yedek kulübesinden gelen iki isim maçın kaderini değiştirdi. Fernandes ve Onur Bulut ikilisi, ligde kalması için beraberlik yeten Denizlispor'u yıkan isimler oldu. 90+5'te Fernandes, Onur'a pas verdi. Onur'un sert bir şutla skoru ilan etti. Akdeniz'den eli boş dönen Horozlar, son hafta A.Gücü'nden puan alırsa ligde kalacak.
ATİK: LİGDE KALACAĞIZ
Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Ankaragücü maçını bileklerinin hakkıyla kazanarak ligde kalacaklarının sözünü verdi. Atik, "Şu anda avantajlı biziz. A.Gücü maçını bileğimizin hakkıyla inşallah puan veya puanlarımızı alıp bu ligde kalacağız" diye konuştu.
BULUT: HEDEFİMİZ İLK 5
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 5 hedefleri için kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti. Bulut, "Önümüzdeki haftaya bunu bıraktık çünkü Galatasaray 1 puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.
- 20.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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