Denizlispor 90+5'te yıkıldı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Denizlispor 90+5'te yıkıldı!

Denizlispor 90+5'te yıkıldı!

Beraberlik halinde ligde kalacak olan Horozlar, 90+5’te Onur’un golüne engel olamadı. Son hafta düşen A.Gücü’nden puan alırsa ligde kalacak.

'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor dün akşam, rahat konumdaki 'a konuk oldu. İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu mücadelede, temsilcisi; Senegalli yıldız golcüsü Cisse, Denizli ise ve Rodallega'yla tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak her iki takımın ataklarında da kaleciler devleşti ve kritik maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

KULÜBENİN GÜCÜ
İkinci yarıda Alanyaspor'un daha baskın göründüğü maçta, yedek kulübesinden gelen iki isim maçın kaderini değiştirdi. Fernandes ve Onur Bulut ikilisi, ligde kalması için beraberlik yeten Denizlispor'u yıkan isimler oldu. 90+5'te Fernandes, Onur'a pas verdi. Onur'un sert bir şutla skoru ilan etti. Akdeniz'den eli boş dönen Horozlar, son hafta A.Gücü'nden puan alırsa ligde kalacak.

ATİK: LİGDE KALACAĞIZ
Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Ankaragücü maçını bileklerinin hakkıyla kazanarak ligde kalacaklarının sözünü verdi. Atik, "Şu anda avantajlı biziz. A.Gücü maçını bileğimizin hakkıyla inşallah puan veya puanlarımızı alıp bu ligde kalacağız" diye konuştu.

BULUT: HEDEFİMİZ İLK 5
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 5 hedefleri için kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti. Bulut, "Önümüzdeki haftaya bunu bıraktık çünkü 1 puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

  1. 20.7.2020
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