Horoz’da hedef 4 puan
Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, “Telafisi olmayan maçlar artık. Alanya iyi takım ve çok iyi hazırlanıyoruz. En az 4 puan bizi ligde tutar” dedi.
Trabzonspor galibiyetiyle ligde kalma yolunda büyük bir adım atan Denizlispor, Alanya deplasmanında da mutlak puan hedefliyor. Alanyaspor'un çok iyi bir takım olduğunun altını çizen ve rakiplerine karşı çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Teknik Direktör Levent Kartop, "Önemli gol silahlarına sahipler ve aldıkları puan ortada. Ama bizler de iyi takımız ve daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz, oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Önümüzde iki maç kaldı. Telafisi olmayan maçlar artık. Alanya iyi bir takım ve çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle bu maçtan puan ve puanlarla ayrılmamız lazım. En az 4 puan bizi ligde tutacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim işi şansa bırakmamamız lazım. İlk başta Alanya maçını düşünüyoruz, Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
"TARAFTARI HİSSETTİK"
Taraftarsız oynamalarına rağmen manevi olarak onların desteklerini içlerinde hissettiklerini belirten Levent Kartop, bu desteği karşılıksız bırakmadıklarını söyledi. Kartop, "Bizi dışarıda da yalnız bırakmadılar sonuna kadar o ruhlarını bize yansıttılar, bizler de sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.
- 18.7.2020
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