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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Denizlispor’da 4 eksik var

Denizlispor’da 4 eksik var

Koronvirüs arasından kötü dönen ve iki maçtan puansız ayrılan , Ç.Rize'yle deplasmandaki kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Koronvirüs arasından kötü dönen ve iki maçtan puansız ayrılan , Ç.Rize'yle deplasmandaki kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Horoz'da sakat olan ve Onazi'nin yanı sıra kart cezalısı ile yok. Bir süre önce bağırsak operasyonu geçiren Sackey'in ise iyileştiği belirtildi.
  1. 24.6.2020
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