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31 Mayıs 2020, Pazar
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Denizlispor toparlandı

Denizlispor toparlandı

, futbolcularının performansından memnun.

Koronavirüs arası sonrası ilk maçta, 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te deplasmanında ter dökecek Denizlispor hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör takımının toparlandığını söyledi. Bülent Uygun, "Futbolcularımız pandemi yüzünden uzun bir süre evlerinden çıkmadı. Geçtiğimiz ay sahaya indik ve antrenmanlara başladık. Sivasspor maçına kadar daha da hazır olacağız. Koronavirüs öncesi takımımızın çok iyi bir gidişi vardı. Yine çizgimizi sürdüreceğiz. hepimiz çok özledik" dedi.
  1. 31.5.2020
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