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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Horoz’da gençlik ateşi

Horoz’da gençlik ateşi

, politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.

, politikalarını açıkladı. Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de seçeceğim" diye konuştu.
  1. 21.5.2020
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