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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ciddi sakatlık yaşanabilir

Ciddi sakatlık yaşanabilir

Denizlispor hocası , koronavirüs arasında uzun süre yapılmayan idmanlar sonrası ciddi sakatlıkların olabileceğini vurguladı. Uygun, "Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır" ifadelerini kullandı.

Denizlispor hocası , koronavirüs arasında uzun süre yapılmayan idmanlar sonrası ciddi sakatlıkların olabileceğini vurguladı. Uygun, "Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır" ifadelerini kullandı.
  1. 16.5.2020
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