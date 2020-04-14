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14 Nisan 2020, Salı
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bahçeye indi

Hugo Rodallega bahçeye indi

'un Kolombiyalı golcüsü , koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor.

'un Kolombiyalı golcüsü , koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmayan tecrübeli santrfor, evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formunu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı. Ligde 6 gol atan Rodallega, liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirtti.
  1. 14.4.2020
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