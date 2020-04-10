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10 Nisan 2020, Cuma
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Rodallega’dan Boca’ya yeşil ışık

Rodallega’dan Boca’ya yeşil ışık

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü , transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. 35 yaşındaki oyuncu, yönetiminde yer alan Arjantinli efsane 'nin çağırması halinde tereddüt etmeden gideceğini söyledi.

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü , transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. 35 yaşındaki oyuncu, yönetiminde yer alan Arjantinli efsane 'nin çağırması halinde tereddüt etmeden gideceğini söyledi. Hugo, "Riquelme ile tanışmak harika olur. Beni ararsa, hiç düşünmeden 'den ayrılır ve Arjantin'e giderim" dedi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı forvet, bu sezon 24 maçta 6 gol attı.
  1. 10.4.2020
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