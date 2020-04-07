Denizli’nin horozu Murawski oldu! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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’nin horozu Murawski oldu!

Denizli’nin horozu Murawski oldu!

Denızlıspor'da bu sezon resmi maçlarda en fazla maça çıkan oldu. Yeşil-siyahlıların yaz döneminde 'nın Palermo ekibinden ettiği Polonyalı orta saha, 24 , 3 de maçına çıktı.

Denızlıspor'da bu sezon resmi maçlarda en fazla maça çıkan oldu. Yeşil-siyahlıların yaz döneminde 'nın Palermo ekibinden ettiği Polonyalı orta saha, 24 , 3 de maçına çıktı. Ligde 4 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu, kupada da 1 gol atıp toplamda 2 bin 354 dakika sahada kaldı. Murawski'yi 26 maçla kaleci Stackhowiak ve orta saha Aissati takip etti. Kolombiyalı forvet Estupinan da 25 mücadelede oynadı.
  1. 7.4.2020
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