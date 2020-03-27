Onazi'den tavla şov - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Onazi'den tavla şov

Onazi'den tavla şov

Onazi'den tavla şov

da başlayıp devre arasında Denizlispor'a olan Nijeryalı orta saha oyuncusu , koronavirüs günlerinde esprili bir etkinliğe imza attı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki oyuncu, hesabından paylaştığı hikayede tavla oynarken görüldü.

Sezona 'da başlayıp devre arasında Denizlispor'a olan Nijeryalı orta saha oyuncusu , koronavirüs günlerinde esprili bir etkinliğe imza attı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki oyuncu, hesabından paylaştığı hikayede tavla oynarken görüldü. Evde yalnız olan Onazi'nin rakibi ise yine kendisiydi. Çekişmeli bir mücadelenin ardından kazanan soldaki Onazi olurken, tavlayı vekaleten karşısına koyduğu rulo peçeteye koltuk altı yaptı.
  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onazi'den tavla şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN