Denizli Atatürk Stadı'nda koronavirüs temizliği
Süper Lig'in 26'ncı haftasında bugün oynanacak Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesi, Denizli Atatürk Stadı'nda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, saat 14.00'te seyircisiz oynanacak maç öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından stat içi ve dışında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Stat çevresi ile giriş ve çıkışları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve ilk yardım odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odası titizlikle ilaçlandı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli İlaçlama Mesul Müdürü Ata Ürkmez, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumda dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi. Ürkmez, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı öncesinde stadı titizlikle ilaçladıklarını kaydederek, "2 ekiple birlikte stadyum içinde kapalı ve açık alanlarda dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. Salgın nedeniyle tedbir amacıyla 1.5 ton dezenfektan kullandık" dedi.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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