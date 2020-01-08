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08 Ocak 2020, Çarşamba
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’dan taarruz

Horoz’dan taarruz

 atağa kalkan Denizlispor, listesine iki yeni isim ekledi. Alfred Ndiaye'yle görüşmelerini sürdüren , 'ın yanı sıra 'ı da gündemine aldı.

atağa kalkan Denizlispor, listesine iki yeni isim ekledi. Alfred Ndiaye'yle görüşmelerini sürdüren , 'ın yanı sıra 'ı da gündemine aldı. Yeşil-siyahlılar, kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.

  1. 8.1.2020
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