Horoz’dan taarruz
Transferde atağa kalkan Denizlispor, listesine iki yeni isim ekledi. Alfred Ndiaye'yle görüşmelerini sürdüren Horoz, Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da gündemine aldı.
Transferde atağa kalkan Denizlispor, listesine iki yeni isim ekledi. Alfred Ndiaye'yle görüşmelerini sürdüren Horoz, Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da gündemine aldı. Yeşil-siyahlılar, kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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