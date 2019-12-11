Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

, 'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre futbolcular, iki günlük iznin ardından Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda, fitness salonundaki çalışmanın ardından sahada koşu yaptı.

Soğuma hareketlerinin ardından tamamlanan antrenmanda Cristian Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Madou Barrow ise babalık izni kullandığı için idmana katılmadı.

  1. 11.12.2019
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