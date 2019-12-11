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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Hedefe az kaldı

'i elinden kaçıran , maçından da iyi sonuç bekliyor. Devreye kadar 3 maçta en az 22 puanı hedeflediklerini hatırlatan Başkan , " az kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

'i elinden kaçıran , maçından da iyi sonuç bekliyor. Devreye kadar 3 maçta en az 22 puanı hedeflediklerini hatırlatan Başkan , " az kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 11.12.2019
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