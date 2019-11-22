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22 Kasım 2019, Cuma
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Denizlispor'un konuğu

Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, yarın evinde 'la karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden ekibi, müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör , karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE:
Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Estupinan, Rodallega

  1. 22.11.2019
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