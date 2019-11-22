Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.
DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE:
Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Estupinan, Rodallega
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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