Hedef tepkisi

Ligde kötü gidişata Rize maçında 'dur' demek isteyen Denizlispor'da Portekizli sağ bek Lopes, yönetimin koyduğu hedefe ilişkin eleştirilerde bulundu. Lopes, "Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.