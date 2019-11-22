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22 Kasım 2019, Cuma
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Hedef tepkisi

Hedef tepkisi

’nin Portekizli sağ beki Lopes, “İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir” dedi.

Ligde kötü gidişata maçında 'dur' demek isteyen Denizlispor'da Portekizli sağ bek Lopes, yönetimin koyduğu hedefe ilişkin eleştirilerde bulundu. Lopes, "Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

  1. 22.11.2019
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