Hedef tepkisi
Denizli’nin Portekizli sağ beki Lopes, “İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir” dedi.
Ligde kötü gidişata Rize maçında 'dur' demek isteyen Denizlispor'da Portekizli sağ bek Lopes, yönetimin koyduğu hedefe ilişkin eleştirilerde bulundu. Lopes, "Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekir. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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