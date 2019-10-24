Denizlispor eski başkanına yeniden gözaltı kararı!
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetiminin düzenlediği basın toplantısı sırasında tesise girmeye çalışan ve güvenlik güçleriyle arbede yaşayıp gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi savcının talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in dün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkanlardan Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince bugün tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 18:56
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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