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14 Ekim 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel ile geçtiğimiz hafta sonu 1 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör , takımın başında ilk antrenmana çıktı. Denizlispor haftasonu ile karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip gerçekleştirdiği antrenman ile hafta sonu oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.
, gözetiminde yapılan antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular koşu ve taktik ağırlıklı çalışıldı. yaptığı antrenman ile 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start vermiş oldu.

  1. 14.10.2019
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