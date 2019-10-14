Denizlispor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel Denizlispor ile geçtiğimiz hafta sonu 1 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, takımın başında ilk antrenmana çıktı. Denizlispor haftasonu Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı ekip gerçekleştirdiği antrenman ile hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Özdilek, gözetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular koşu ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Denizlispor yaptığı antrenman ile 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start vermiş oldu.
- 14.10.2019
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