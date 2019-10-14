Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 11 puan toplayan Fenerbahçe, 5. sırada yer aldı. Bu hafta Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu sıkıntı yaratıyor. Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Moses ve Dirar'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, flaş kararlar aldı...
14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59
Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Fenerbahçe'de 20 Ekim Pazar günü oynanacak Denizlispor maçı için çalışmalar sürüyor.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Süper Lig'de oynanan 7 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe 5. sırada yer alıyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Denizlispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakatların durumu can sıkıyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Arnavutluk ile oynanan milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun durumu Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.

Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Sahadaki maestrosunu kaybeden sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından Denizli deplasmanı stratejisinde tüm taşlar yerinden oynadı.

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