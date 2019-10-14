Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...
Süper Lig'in ilk 7 haftasında 11 puan toplayan Fenerbahçe, 5. sırada yer aldı. Bu hafta Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu sıkıntı yaratıyor. Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Moses ve Dirar'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, flaş kararlar aldı...
14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59
Fenerbahçe'de 20 Ekim Pazar günü oynanacak Denizlispor maçı için çalışmalar sürüyor.
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Süper Lig'de oynanan 7 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe 5. sırada yer alıyor.
Denizlispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakatların durumu can sıkıyor.
Arnavutluk ile oynanan milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun durumu Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.
Sahadaki maestrosunu kaybeden sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından Denizli deplasmanı stratejisinde tüm taşlar yerinden oynadı.