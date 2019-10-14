Ersun Yanal'dan flaş karar! Denizlispor maçında...

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 11 puan toplayan Fenerbahçe, 5. sırada yer aldı. Bu hafta Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu sıkıntı yaratıyor. Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Moses ve Dirar'ın yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, flaş kararlar aldı...

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





