Denizlispor'da Rodallega şoku
Süper Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek çıkışa geçemeyen ve teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'le anlaşma sağlayan Yukatel Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'dan şok haber geldi.
Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
REKABET KIZIŞTI
34 yaşındaki yıldızın yokluğunda forma rekabeti de kızıştı. Geçtiğimiz 1.5 yılda attığı gollerle Horoz'un efsanesi haline gelen Mehmet Akyüz ile Oscar Estupinan; Rodallega'nın yokluğunda formaya aday isimler.
İldiz'in takımdan ayrılmasının ardından hırslanan iki isimde formayı kapmak için büyük uğraş veriyor. Yeni bir sayfa açan golcüler bugün oynanacak Altınordu karşılaşmasında da ileri hatta görev alacak. Bu arada ligde 7 maçta 2 gol atan Rodallega, 'Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş' maçlarını kaçıracak.
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Denizlispor'da Rodallega şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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