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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Denizlispor'da Rodallega şoku

Denizlispor'da Rodallega şoku

'de son olarak BtcTurk 'a deplasmanda 5-1 yenilerek çıkışa geçemeyen ve teknik direktör 'le yollarını ayırıp 'le anlaşma sağlayan Yukatel Denizlispor'da golcü 'dan şok haber geldi.

karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun , , ve maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

REKABET KIZIŞTI

34 yaşındaki yıldızın yokluğunda forma rekabeti de kızıştı. Geçtiğimiz 1.5 yılda attığı gollerle Horoz'un efsanesi haline gelen Mehmet Akyüz ile Oscar Estupinan; Rodallega'nın yokluğunda formaya aday isimler.

İldiz'in takımdan ayrılmasının ardından hırslanan iki isimde formayı kapmak için büyük uğraş veriyor. Yeni bir sayfa açan golcüler bugün oynanacak Altınordu karşılaşmasında da ileri hatta görev alacak. Bu arada ligde 7 maçta 2 gol atan Rodallega, 'Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, ve Beşiktaş' maçlarını kaçıracak.

  1. 12.10.2019
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