Denizlispor Barrow'u transfer etti
Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.
Kente gelen ve sağlık kontrolünden geçen Gambiyalı futbolcu için daha sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
İmza törenine başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Barrow, törende kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Denizlispor Başkanı Çetin, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini, Barrow'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Çetin, iki transfer daha yapmayı planladıklarını belirtti.
Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giydi.
- 12.08.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Denizlispor Barrow'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.