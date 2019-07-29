Denizlispor’da 2 transfer birden
Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Estupinan ve Faslı sol bek Bergdich’i kadrosuna kattı.
Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich'i kente getirdi.
Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeşil siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor'un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı'nı inceledi.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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