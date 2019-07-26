Denizlispor'un gözü Sako’da - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor'un gözü Sako’da

'un gözü Sako’da

Denizlispor'un gözü Sako’da

, ekibi C.Palace’dan ayrılan 31 yaşındaki Malili sol kanatla el sıkıştı. ’dan ’la da görüşmeler sürüyor.

Transferde son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek ile sözleşme imzalayan , C.Palace'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu almak için girişimlere başladı. Malili oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve yönetimin transferde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. 31 yaşındaki tecrübeli yıldıza teklifini ileten yönetimin kesin yanıt beklediği belirtildi.

7 YILDIR İNGİLTERE'DE
2012'DE Wolves formasıyla İngiltere'ye ayak basan Sako, geçtiğimiz sezon devre arasında WBA'den geldiği C.Palace'da 10 maçta oynarken, 1 gol attı. Horoz, Sako'nın yanı sıra 'dan sol bek 'la da görüşmelerini sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için kiralık formülü masada. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 24 maçta 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.

  1. 26.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'un gözü Sako’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN