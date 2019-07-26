Denizlispor'un gözü Sako’da

Transferde son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru ile sözleşme imzalayan Denizlispor, C.Palace'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu almak için girişimlere başladı. Malili oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve yönetimin transferde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. 31 yaşındaki tecrübeli yıldıza teklifini ileten yönetimin kesin yanıt beklediği belirtildi.

7 YILDIR İNGİLTERE'DE

2012'DE Wolves formasıyla İngiltere'ye ayak basan Sako, geçtiğimiz sezon devre arasında WBA'den geldiği C.Palace'da 10 maçta oynarken, 1 gol attı. Horoz, Sako'nın yanı sıra Galatasaray'dan sol bek Ömer Bayram'la da görüşmelerini sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için kiralık formülü masada. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 24 maçta 1 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.