Mahmoud Kahraba Denizlispor'da
Yeşil-siyahlılar, Zamalek’ten ayrılan Mahmoud Kahraba’yla el sıkıştı. Sezonu 29 maçta 11 gol, 11 asistle bitiren 25 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.
Transferin hızlı ekibi Yukatel Denizlispor, hız kesmiyor... İddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil- siyahlı yönetim, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba ile de el sıkıştı. Son olarak Mısır ekibi Zamalek forması giyen ve sözleşmesi sonar eren 25 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor. Daha önce Suudi Arabistan'da Al-Ittihad ve İsviçre'de Grasshoppers formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Leeds'in Malili forvet Hadi Sacko'nun da kısa sürede imza atacağı belirtilirken; iç transferde İsmail Aissati'yle yeniden el sıkıştığı öğrenildi.
- 14.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Mahmoud Kahraba Denizlispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.