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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Isparta 32 Spor-Bursaspor maçı sonrası yeşil-beyazlılar ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:41
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

TFF 2. Lig'de bu hafta oynanan Isparta 32 Spor-Bursaspor maçı sonrası yeşil-beyazlı konuk takım PFDK'ya sevk edildi. Bursa ekibinin deplasmanda Isparta 32 Spor'la oynadığı ve tamamı dostluk görüntüleriyle geçen maçın ardından böyle bir sevkin yaşanması camia tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün 23.04.2023 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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