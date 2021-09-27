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Bursaspor Kulübü kadro dışı kalan Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün’ü affetti

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün affedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Özcan Bizati’nin raporu ve Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, daha önce kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımız Aykut Akgün ve Hasan Ayaroğlu’nun tekrar A takımımızla çalışmaları kararlaştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 01:10
Bursaspor Kulübü kadro dışı kalan Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün’ü affetti

Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamada, Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün'ün yeniden A Takım ile antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde devam eden Hasan Ayaroğlu ve Aykut Akgün affedildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati'nin raporu ve Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, daha önce kadro dışı bırakılan profesyonel futbolcularımız Aykut Akgün ve Hasan Ayaroğlu'nun tekrar A takımımızla çalışmaları kararlaştırılmıştır."

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