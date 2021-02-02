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'dan ’a isyan!

. Lig'de formasıyla harikalar yaratan genç golcü , ekiplerinden 'a transfer oldu. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletecek olan Ali Akman, bonservis bedeli kazandırmadan 'nın yolunu tutacak. Taraftarlar bu kararından ötürü genç golcüye tepki gösterdi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 11:37
Bursaspor'dan Ali Akman’a isyan!
taraftarları, Eintracht 'a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı 'a büyük tepki gösterdi. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek olan 18 yaşındaki futbolcu için, 'Kadro dışı bırakılsın' yorumları yapıldı.

. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ın, ekiplerinden 'a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali'nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırılığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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