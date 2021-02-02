TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali'nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırılığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Bursaspor'dan Ali Akman’a isyan!
TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan genç golcü Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a transfer oldu. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletecek olan Ali Akman, bonservis bedeli kazandırmadan Almanya'nın yolunu tutacak. Taraftarlar bu kararından ötürü genç golcüye tepki gösterdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek. Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali'nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırılığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.