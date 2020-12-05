Bursaspor evde yok!

Bursaspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:31Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Bursaspor evindeki maçlarda aranıyor... 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk eden Timsah, Adana Demir ve Giresunspor'dan sonra Ümraniyespor'a da teslim oldu: 1-2. Konuk ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Alim ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Glumac 52'de farkı ikiye çıkarırken, 77'de Emirhan Bursaspor'u ümitlendirdi: 1-2. Karşılaşmada son sözü 82'de Moussa Sow söyledi ve Ümraniyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.