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evde yok!

Haftanın açılış maçında ’u ağırlayan , bu sezon evindeki üçüncü yenilgiyi aldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Bursaspor evde yok!
evindeki maçlarda aranıyor... 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında 'u konuk eden Timsah, ve Giresunspor'dan sonra Ümraniyespor'a da teslim oldu: 1-2. Konuk ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Alim ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Glumac 52'de farkı ikiye çıkarırken, 77'de Emirhan Bursaspor'u ümitlendirdi: 1-2. Karşılaşmada son sözü 82'de söyledi ve Ümraniyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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