Haberler Bursaspor Bursaspor'da puan silme cezası kapıda! Son 4 gün

'da cezası kapıda! Son 4 gün

1. Lig ekiplerinden , cezasıyla karşı karşıya. Yeşil-beyazlılar 'e kadar için gerekli prosedürleri tamamlayamaz ve maddi kaynağı bulamazsa 3 puanı silinecek.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 14:45
Bursaspor'da puan silme cezası kapıda! Son 4 gün

alamayan 'a, -3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre 30 Eylül'de dolmuş ancak Başkan 'ın ile görüşmelerinin ardından 15 gün ek süre alınmıştı.

Bu süre de 'de yani 4 gün sonra doluyor. Başkan Kamat, konuyla alakalı çok yoğun mesai harcadıklarını ancak bir çok zorlukla karşılaştıklarını belirtti. Kalan 9 dosyanın son durumu, transfer tahtasının neden açılamadığı ve cezasının gelip gelmeyeceği ile alakalı tüm detayları masaya yatıracağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini yineleyen Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, maçı öncesi kameralar karşına geçecek.

Bursaspor, eğer gerekli prosedürleri ve gerekli maddi kaynağı bulamazsa 15 Ekim itibariyle -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

BİZE ULAŞIN