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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çağlar Akbaba: İdolüm Muslera

Çağlar Akbaba: İdolüm Muslera

'un başarılı kalecisi , adının ekipleriyle anılmasından memnun.

'un başarılı kalecisi , adının ekipleriyle anılmasından memnun. Bu durumu, gösterdiği performansın bir karşılığı olarak gördüğünü vurgulayan Çağlar, şu anda sadece Bursaspor'un başarısına odaklandığını ifade etti. Çağlar, 'yı idol olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
  1. 30.5.2020
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