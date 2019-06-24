Timsah'ta tek hedef Süper Lig
Bursa’da yeni başkan Mesut Mestan oldu. Mestan, “Tek hedefimiz Süper Lig. Biz beraber olmazsak takımı çıkartamayız. Anlaştığımız oyuncular var” dedi.
Bursaspor'da yeni başkan, seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan oldu. Mestan tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Mestan, "Beraber olmazsak takımı çıkartma şansımız yok. Bursaspor'u kimseye peşkeş çekmem. Yeni teknik direktörle ve oyuncularla ilgili görüştüklerimiz var" dedi.
TAHTAYI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ
Mestan, "Transfer tahtası ile ilgili bu hafta Frey'in (eski kaleci) ödemesi var. Hafta sonuna kadar 3-4 futbolcunun daha ödemeleri var. 20-25 tane rakam var. Görüştüklerim var, muvaffak edecek olanlar var olmayanlar var. Onları birlikte çözeceğiz. Çok zor bir süreç bekliyor. Hayatımda böyle zorluk görmedim. Bursa'nın herkesin desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.
ALİ AY İBRA EDİLMEDİ
Bursaspor'da seçim öncesi eski başkan Ali Ay mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Yönetim kurulu üyelerinin, kulüpten alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması kararı da oy çokluğuyla yürürlükten kaldırıldı. Ali Ay ve yönetimi disipline sevk edildi.
- 24.6.2019
-
Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
-
Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
-
Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Timsah'ta tek hedef Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.