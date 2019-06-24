Timsah'ta tek hedef Süper Lig

Bursaspor'da yeni başkan, seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan oldu. Mestan tek hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Mestan, "Beraber olmazsak takımı çıkartma şansımız yok. Bursaspor'u kimseye peşkeş çekmem. Yeni teknik direktörle ve oyuncularla ilgili görüştüklerimiz var" dedi.

TAHTAYI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Mestan, "Transfer tahtası ile ilgili bu hafta Frey'in (eski kaleci) ödemesi var. Hafta sonuna kadar 3-4 futbolcunun daha ödemeleri var. 20-25 tane rakam var. Görüştüklerim var, muvaffak edecek olanlar var olmayanlar var. Onları birlikte çözeceğiz. Çok zor bir süreç bekliyor. Hayatımda böyle zorluk görmedim. Bursa'nın herkesin desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

ALİ AY İBRA EDİLMEDİ

Bursaspor'da seçim öncesi eski başkan Ali Ay mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Yönetim kurulu üyelerinin, kulüpten alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması kararı da oy çokluğuyla yürürlükten kaldırıldı. Ali Ay ve yönetimi disipline sevk edildi.