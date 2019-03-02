Bursa’da kenetlenme zamanı
02 Haziran 2019, Pazar
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’da kenetlenme zamanı

Bursa’da kenetlenme zamanı

’ı konuk edecek Timsah, 9 maçlık galibiyet hasretine artık son vermek istiyor.

Ligde zor günler geçiren , karşısında bugün kritik bir maça çıkacak. 9 haftadır galibiyete hasret kalan , 24 puanla düşme hattında yer alırken, kötü gidişata 'dur' demek için adeta final gibi bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlı taraftarlar da kritik maça yoğun bir ilgi gösteriyor. Yönetimin biletleri bazı tribünlerde 10 TL'ye kadar düşürmesinin ardından bugünkü maçın dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Taraftarların kenetlenme çağrısı yaptığı Bursa'da şehir adeta mücadelesine kilitlenmiş durumda. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın futbolcularını, "Sivas maçıyla yeni bir sayfa açalım. Bu takım buraları hak etmiyor. Bizim yerimiz üst sıralar" diye motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
  1. 2.3.2019
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