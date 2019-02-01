Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
01 Şubat 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve el topu oyunuyla devam eden antrenmanın son bölümde taktik çalışıldı.

Sakatlığı süren Diafra Sakho antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Okan Kocuk salonda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 1.2.2019 19:00
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