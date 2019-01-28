Bursaspor galibiyeti unuttu
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

galibiyeti unuttu

Bursaspor galibiyeti unuttu

'in son hafta mücadelesinde ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Yeşil-beyazlılar, en son oynadığı İstikbal Mobilya deplasmanından 1 puan çıkarttı. Timsah, son haftalarda oynadığı güzel futbolu skora yansıtmakta sıkıntı çekiyor. Ligde son oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 3 puanı unuttu. , ligde en son 14. haftada BB Erzurumspor'u mağlup etti. Ayrıca Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçın sadece birini kazanırken, 6 kez rakipleri ile berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligin en fazla berabere kalan takımı
Öte yandan Bursaspor ligde de inanılmaz bir istatistik tutturdu. Timsah, ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.
  1. 28.1.2019 10:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor galibiyeti unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN