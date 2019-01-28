Bursaspor galibiyeti unuttu
Spor Toto Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.
Ligin en fazla berabere kalan takımı
Öte yandan Bursaspor ligde de inanılmaz bir istatistik tutturdu. Timsah, ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.
- 28.1.2019 10:07
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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