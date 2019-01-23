Bursaspor’da hayal kırıklığı Saivet
23 Ocak 2019, Çarşamba
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’da hayal kırıklığı Saivet

Bursaspor’da hayal kırıklığı Saivet

’da sezon başında büyük umutlarla takıma katılan , oynadığı futbolla herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında İngiliz ekibi 'den kiraladığı Senegalli oyuncu , şu ana kadar istenilen performansı ortaya koyamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'da ile çalışan Saivet, tecrübeli teknik adamın 'un başına geçmesiyle yeşil-beyazlı takıma transfer oldu. Takıma katıldıktan sonra 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynatılan Senegalli oyuncu takıma şu ana kadar istenilen katkıyı sunamadı. 13 lig maçında 897 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sadece 1 asist yapabildi.

FORMAYI KAPTIRABİLİR

Öte yandan Saivet, kötü performansı sebebiyle formayı kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya. maçının ilk 45 dakikasında yokları oynayan tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından ikinci yarının başında oyundan çıkartıldı. Aybaba, maçında formsuzluğu sebebiyle Saivet'i yedek kulübesine çekebilir.

TUNAY DA SKORA KATKI YAPAMIYOR

Sezon başında 'den kiralanan da istenilen performansı sahaya yansıtamadı. 17 lig maçında 900 dakika süre alan futbolcu sadece 2 asist yaptı.

YUSUF KENDİNİ BULDU

Ayrıca Fenerbahçe maçının 46. dakikasında oyuna giren Yusuf Erdoğan, istekli futbolu ile göz doldurdu. Uzun bir aradan sonra etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde olacağının sinyalini verdi. Devre arası kampının yıldızlarından olan Erdoğan, ileriki maçlar öncesi eski günlerine dönüş sinyali verdi.

  1. 23.1.2019 09:33
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:45
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