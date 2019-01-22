Bursaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.
Fenerbahçe ile dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular ise idmanı koşuyla tamamladı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 22.1.2019 16:15
- Güncelleme: 22.1.2019 17:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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