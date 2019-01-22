Bursaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
22 Ocak 2019, Salı
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Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.

ile dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular ise idmanı koşuyla tamamladı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 22.1.2019 16:15
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:30
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