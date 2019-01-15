Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
15 Ocak 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.

, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 15.1.2019 16:18
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:47
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