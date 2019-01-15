Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve Aytaç Kara sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.
Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15.1.2019 16:18
- Güncelleme: 15.1.2019 16:47
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.