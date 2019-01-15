Cedric Bakambu'dan Bursaspor formalı paylaşım
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan formalı paylaşım

Cedric Bakambu'dan Bursaspor formalı paylaşım

'un eski futbolcusu , bu kez de yeşil beyaz formalı paylaşımıyla taraftarın gönlünü fethetti.

Her fırsatta sevgisini dile getiren ve dünyanın önde gelen futbolcularını Bursaspor'a çağıran Kongolu oyuncu, Bursaspor formasıyla paylaşım yaptı.

Video özellikle yeşil beyazlı taraftarlardan yoğun ilgi görürken, taraftarlardan Bakambu'ya destek mesajları yağdı.

Bursaspor'un 2014/15 sezonunda formasını terleten , o sezon sonunda 'nın Villarreal Kulübü'ne 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, daha sonra da 40 milyon Euro'luk bir rakama 'in BJ Sinobo Guoan Kulübü için Çin'in yolunu tutmuştu.

Bakambu daha önce de , ve Chris Mavinga'ya Bursaspor'a gelmesi yönünde davette bulunmuştu.

  1. 15.1.2019 10:35
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cedric Bakambu'dan Bursaspor formalı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN