Timsah’ta geri sayım – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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’ta geri sayım

Timsah’ta geri sayım

tahtasını açtırmaya hazırlanan , tahta açılır açılmaz ’den ve ’ten Twumasi ile imzalar atılacak.

tahtası kapalı olan , bu soruna çözüm bulmak için harıl harıl çalışıyor. Başkan Ali Ay ve yönetimi, tahtayı açtırmak için yoğun mesai harcıyor. 'ta Teknik Direktör Samet Aybaba da transfer sıkıntılarının devam ettiğini vurgularken, yönetime seslendi. Kamp döneminde takımdan ayrılan oyuncular olduğunu, ancak henüz transfer yapamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor" dedi. Bu arada yeşil- beyazlıların, tahta açılır açılmaz daha önceden anlaştığı 'den kanat oyuncusu 25 yaşındaki ile 'da 'te forma giyen eski gözdesi, 24 yaşındaki Ganalı sağ açık Patrick Twumasi'yi kadrosuna katacağı öğrenildi.
  1. 14.1.2019
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