Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 21 puan ile 11. sırada tamamlayan Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Yeşil-beyazlı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 20 dakikası basına açık olan çalışmada futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından koşu yaptı.

İdmana izinli olan Diafra Sakho ve Allano Lima katılmadı. Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor'da sakatlığı geçen Furkan Soyalp ise antrenmanın tamamında takımla çalışmada yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekipte kampa dahil edilen genç futbolcular Eren Güler, Abdülkadir Çelik, Tuğbey Akgün, Deniz Aydın ve Ahmet Furkan Özcan da idmanda takımla çalıştı.

Bursaspor yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.