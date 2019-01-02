Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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, hazırlıklarına başladı

Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

'de ilk yarıyı 21 puan ile 11. sırada tamamlayan , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'da başladı.

'de ilk yarıyı 21 puan ile 11. sırada tamamlayan , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'da başladı.

Yeşil-beyazlı takım, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 20 dakikası basına açık olan çalışmada futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından koşu yaptı.

İdmana izinli olan Diafra Sakho ve Allano Lima katılmadı. Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor'da sakatlığı geçen ise antrenmanın tamamında takımla çalışmada yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekipte kampa dahil edilen genç futbolcular Eren Güler, Abdülkadir Çelik, Tuğbey Akgün, Deniz Aydın ve Ahmet Furkan Özcan da idmanda takımla çalıştı.

Bursaspor yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 2.1.2019 22:58
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