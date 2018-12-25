İşte Bursaspor’un ilk yarı karnesi
25 Aralık 2018, Salı
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İşte ’un ilk yarı karnesi

İşte Bursaspor’un ilk yarı karnesi

, Spor Toto ’in ilk yarısını 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 21 puanla 11. sırada kapattı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla son iki sezonun puansal açıdan gerisinde kaldı.

Ligde oynadığı futbolla keyif veren , bunu puan sıralamasına ise yansıtamadı. Teknik direktörlüğe sezon başında 'nın gelmesinin ardından göze hoş gelen bir oyun ortaya koyan Timsah, puan durumunda beklentilerin altında kaldı. 'in ilk yarısında oynanan 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, 21 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

SON 2 SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu sezon itibariyle son 2 senenin puan itibariyle gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden Bursa temsilcisi, 25 puanla 9. sırada, 2016-2017'de ise 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 27 puanla 5. sırada yer almıştı. Bursaspor, geçen iki sezonun ikinci yarısına çok kötü başlayıp, son haftalarda küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya da gelmişti.

İÇ SAHA PERFORMANSI ORTA ŞEKERLİ
Bursaspor, bu sezon seyirci önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Timsah, Ankaragücü, ve BB Erzurumspor maçlarını kazanırken, , , ve Evkur karşılaşmalarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Bursaspor, Kasımpaşa ve 'a ise sahasında boyun eğdi.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
Samet Aybaba'nın takımı, deplasmanda oynadığı 8 maçta ise sadece 1 galibiyet ile sahadan ayrıldı. 5 defa da dış sahada 1 puan çıkartan Timsah, 2 kez ise mağlup oldu. Deplasmanda Sivasspor ve 'ye karşı mağlubiyet yaşayan Bursa, tek galibiyetini karşısında aldı. Bursaspor, , , , ve deplasmanlarından ise hanesine 1 puan yazdırdı.

2018 YILINI 8 GALİBİYET İLE KAPATTI
Öte yandan Bursaspor, geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında toplamda oynadığı 34 müsabakada sadece 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 11 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, 15 defa da rakiplerine yenildi.

  1. 25.12.2018 10:01
  2. Güncelleme: 25.12.2018 10:36
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