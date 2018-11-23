Türk futbolunda Bursaspor, özellikle altyapısıyla öne çıkan kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. Ligin aynı zamanda en genç takımı olan yeşil beyazlıların Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'ndeki altyapısında futbol eğitimi alan 130'a yakın oyuncu, Türkiye'deki profesyonel liglerde forma giyiyor. Ayrıca Bursaspor A Takımı'nın mevcut kadrosunda da altyapısından yetişen 11 oyuncu yer alırken, bu oyuncuların önemli bir kısmı da forma şansı buluyor. Bursaspor Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Ümit Şengül ise, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada son yıllarda altyapıya ciddi yatırımlar gerçekleştiğini ve bu sürecin artarak devam edeceğine işaret etti.



"TÜRKİYE PROFESYONEL LİGLERİNİN LOKOMOTİFİ KONUMUNDAYIZ"

"Yıllardan beridir altyapı olarak üreten bir kulübüz" ifadesini kullanan Şengül, "Türkiye profesyonel liglerinin lokomotifi konumundayız, üretmeye de devam ediyoruz. A Takım'da baktığınızda altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız süreler alıyor. Biz şu an Vakıfköy anlamında ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Tesiste yatırım hamlesi başlattık, 5 yıldızlı otel konforunda odalar yapıyoruz. Küçük yaşta yetenekli oyuncuları kulübümüze kazandırmak için Türkiye'yi tarıyoruz. Teknolojik anlamda da zenginleştirdik. Gerek kuvvet salonu, gerekse performans geliştiri aletlerle ciddi bir yapılanma gerçekleştirildi" diye konuştu.



"SAMET HOCA YAKINDAN İZLİYOR"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın bu noktada kendilerine ciddi bir destek sağladığını da belirten Şengül, "Genç oyuncularımıza Samet hoca önemli süreler veriyor. Onları oynatarak bizleri onore ediyor. Bunun için çok mutluyuz. Sürekli olarak Samet hoca ile istişare ediyoruz, o da izliyor ve görüyor. Altyapı ve üst yapı uyum içerisinde, bu durumda Samet hocanın da katkısı çok büyük. Altyapıda daha birçok yetenekli oyuncuya sahibiz. Gelişimlerini tamamladığında onlar da A Takım için şans bulabilir" dedi.



"ALİ AKMAN ÖNEMLİ BİR GOLCÜ OLACAK"

U17 Milli Takımı'na çağrılmasına karşın kadrodaki eksiklikler nedeniyle milli takımdan affı istenen 16 yaşındaki Ali Akman'ın da Bursaspor'un Akhisarspor'a karşı oynayacağı maçta şans bulması bekleniyor. Genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Şengül, "Gelişimi devam ediyor. Biz biraz onu erken çıkarmak istedik çünkü önemli bir golcü olacak. Samet hoca yakından ilgileniyor, gelişimine katkıda bulunacak. 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya ve Ali Akman'ın A Takım'da olmaları kendileri için büyük bir şans. Gelişimlerini tamamladıklarında Bursaspor için önemli oyunculardan biri olacaktır" şeklinde konuştu.



KADRODA 11 ALTYAPI OYUNCUSU VAR

Bursaspor'da şu ana kadar lig ve kupada oynanılan maçlarda Samet Aybaba, 23 yaş ve 23 yaş altı 13 oyuncu süre şansı buldu. Bu oyuncuların 8'i ise yeşil beyazlı takımın altyapısından yetişti. 18 yaşındaki Burak Kapacak ve 19 yaşındaki Ramazan Keskin lig maçlarında da süre alırken, Samet Aybaba da genç oyuncularına olan güvenini bir kez daha gösterdi. Bursaspor'un altyapısından çıkarak A Takım kadrosunda yer alan isimler ise şöyle; Ertuğrul Ersoy (21), Okan Kocuk (23), Burak Kapacak (18), Furkan Soyalp (23), Ramazan Keskin (19), Muhammed Şengezer (21), Furkan Ünver (21), Çağatay Yılmaz (18), Muhammed Emin Sarıkaya (16), Ali Akman (16), Ataberk Dadakdeniz (19).