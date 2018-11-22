Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    , 'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde kontrol-pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.

    Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 22.11.2018 20:41
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