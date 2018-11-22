Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde kontrol-pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
- 22.11.2018 20:41
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
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Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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