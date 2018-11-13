Bursaspor’da Sakho şoku – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’da Sakho şoku

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da Sakho şoku
    'ı 2-1 yenerek dört hafta sonra 3 puanla tanışan 'da, Teknik Sorumlu Hakan Keleş takıma 3 gün izin verdi. Yiğidolar, Perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak 13'üncü haftadaki maçının hazırlıklarına başlayacak.

    TİMSAH'a Diafra Sakho'dan kötü haber geldi. Pazar günü oynanan maçında sakatlanan Senegalli santrforun, 6 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu. Sağ ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edilen 29 yaşındaki oyuncunun durumunun, iki hafta sonra yapılacak ek tetkiklerde daha da netleşeceği bildirildi.
    1. 13.11.2018
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