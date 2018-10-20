Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı üzüldüğünü söyledi. Ay ayrıca VAR sisteminin kendilerine yaramadığını ve VAR'dan dolayı 8 puan kaybettiklerini savundu.
Saha altyapıdan birçok oyuncularının olmasının hatırlatılması üzerine Başkan Ay, "Planlama şeklinde gerçekleştirdik. Samet hocayı tebrik etmek lazım. Hocalar oyuncuları oynatarak oyuncular değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. Okan Kocuk ve Ertuğrul. Burak altyapımızda. İlk 21'de 3 tane altyapıdan oyuncu vardı. İnşallah ikinci yarı daha fazla süre alacaklar" diye konuştu.
- 19.10.2018 23:37
- Güncelleme: 20.10.2018 01:42
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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
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Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
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Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
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Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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