Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik" – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Başkanı : "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> Başkanı <a href="/index/ali-ay?id=4116bc71-3305-4f32-90d4-d16947c90853" class="" rel="tag">Ali Ay</a>: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"

    Başkanı , karşısında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı üzüldüğünü söyledi. Ay ayrıca VAR sisteminin kendilerine yaramadığını ve VAR'dan dolayı 8 puan kaybettiklerini savundu.

    'in 9. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkanı , "Ligin başından beri iyi oynuyoruz. VAR sistemi bize yaramadı. VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik. Bu maçta herkes ve gençlerimiz gördü. Aşağıdan 3 tane daha genç oyuncumuz geliyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. da şansızlık yaşadı ve 3 tane oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11'e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyuncular" şeklinde konuştu.

    Saha altyapıdan birçok oyuncularının olmasının hatırlatılması üzerine Başkan Ay, "Planlama şeklinde gerçekleştirdik. Samet hocayı tebrik etmek lazım. Hocalar oyuncuları oynatarak oyuncular değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. Okan Kocuk ve Ertuğrul. Burak altyapımızda. İlk 21'de 3 tane altyapıdan oyuncu vardı. İnşallah ikinci yarı daha fazla süre alacaklar" diye konuştu.
    1. 19.10.2018 23:37
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:42
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