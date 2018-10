BAŞAKŞEHİR

Yetenekli sol bek oyuncusu Umut Meraş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hayatındaki dönüm noktasının Sarıyer'den Boluspor'a gitmek olduğunu ifade eden Meraş, Bursaspor 'a transfer olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesinin de Boluspor olduğunu belirtti. Galatasaray 'da bir deneme süreci yaşadığını vurgulayan Meraş, "Araya bir şeyler girdi beni almadılar. Almadıklarında futbolu bırakma noktasına geldim. Okuluma devam edeceğim dediğim zaman eniştem izin vermedi. Benim arkamdaki güçtür. Eniştem bana futbolcu olacağımı her defasında söyledi. Bolu'da ilk maçıma çıktığımda on maç oynamıştım. İlk profesyonel maçıma 17 yaşında Altınordu maçında çıktım. Cengiz Ünder , o zaman yedekti" diye konuştu.Bursaspor'a transfer sürecini anlatan Meraş, "Boluspor başkanımız Necip Çelikçi bana yardımcı oldu. Artık Süper Lig 'de kendimi ispat etmek istiyordum. Galatasaray ve Başakşehir istedi. Ben son dakika Bursaspor'u duydum. Bursa'yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm. O zaman Boluspor ile Afyon'da kamptaydım. Ligler başlamıştı. O gün maçımız vardı ve transferin son günüydü. Necip Çelikçi beni bırakmayacağını söyledi. Başkan ile kendim görüşerek, 'Beni bırak başkanım, hani önümü açacaktın' dedim. Tatlı bir tartışma neticesinde Afyon kampından eniştem beni kaçırdı. Bursa'ya imza attım" açıklamasında bulundu.Bursaspor ile oynadığı ilk resmi maçıyla ilgili ise Meraş, şunları söyledi:"Sabah kalktığımızda hocalarımız oynayacağımı söylemediler, ama hafta için ufak sinyal verilmişti. Kadro açıklandığında ne yapacağım dedim. Karşımda Visca oynayacaktı. Başakşehir iyi bir takım. Toplantıda kadroyu gördüğümde birazcık şaşırdım. Ama hocanın beni oynatması güç verdi. Taraftarları gördüğümde iyi şeyler olacağını düşündüm. Maçtan önce Samet hoca, 'Zaten oynayacaktın, bu maça denk geldi. Kendini göster, sana güveniyorum' dedi."Ankaragücü maçında attığı gol ile alakalı konuşan Meraş, "Maçtan önce Ramazan kardeşim ile konuştuk. Ankaragücü'nün ısındığı yerde tabak vardı. Ona, Barış ağabeyinden topu aldığında tabağa doğru at, ben gol atacağım dedim. Yani maçtan önce Ramazan ile golü konuşmuştuk. Ramazan döndüğünde ona işaret ettim. Müthiş pasla, kalecinin üzerinden aşırttım. Çok güzel gol oldu. O gün huzurumuz için kazanmamız gerekiyordu. İnşallah daha iyi yerlere geliriz" açıklamasını yaptı.İleriye dönük hedeflerini de söyleyen Meraş, şu ifadeleri kullandı:"Kendimi burada kanıtlayıp, A Milli Takım'a gitmek istiyorum. Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Ben de o mevkide oynadığımdan dolayı bunu başarabileceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah daha sonra dili geliştirerek yurt dışına gitmek istiyorum. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemi oralarda temsil etmek isterim."