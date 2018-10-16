Umut Meraş’tan Galatasaray ve Başakşehir itirafı
Bursaspor’un genç futbolcusu Umut Meraş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in kendisini istediğini belirterek, “Ben son dakika Bursaspor’u duydum. Bursa’yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm” dedi.
"GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR BENİ İSTEDİ"
Bursaspor'a transfer sürecini anlatan Meraş, "Boluspor başkanımız Necip Çelikçi bana yardımcı oldu. Artık Süper Lig'de kendimi ispat etmek istiyordum. Galatasaray ve Başakşehir istedi. Ben son dakika Bursaspor'u duydum. Bursa'yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm. O zaman Boluspor ile Afyon'da kamptaydım. Ligler başlamıştı. O gün maçımız vardı ve transferin son günüydü. Necip Çelikçi beni bırakmayacağını söyledi. Başkan ile kendim görüşerek, 'Beni bırak başkanım, hani önümü açacaktın' dedim. Tatlı bir tartışma neticesinde Afyon kampından eniştem beni kaçırdı. Bursa'ya imza attım" açıklamasında bulundu.
"HOCANIN BENİ OYNATMASI GÜÇ VERDİ"
Bursaspor ile oynadığı ilk resmi maçıyla ilgili ise Meraş, şunları söyledi:
"Sabah kalktığımızda hocalarımız oynayacağımı söylemediler, ama hafta için ufak sinyal verilmişti. Kadro açıklandığında ne yapacağım dedim. Karşımda Visca oynayacaktı. Başakşehir iyi bir takım. Toplantıda kadroyu gördüğümde birazcık şaşırdım. Ama hocanın beni oynatması güç verdi. Taraftarları gördüğümde iyi şeyler olacağını düşündüm. Maçtan önce Samet hoca, 'Zaten oynayacaktın, bu maça denk geldi. Kendini göster, sana güveniyorum' dedi."
"ÇOK GÜZEL GOL OLDU"
Ankaragücü maçında attığı gol ile alakalı konuşan Meraş, "Maçtan önce Ramazan kardeşim ile konuştuk. Ankaragücü'nün ısındığı yerde tabak vardı. Ona, Barış ağabeyinden topu aldığında tabağa doğru at, ben gol atacağım dedim. Yani maçtan önce Ramazan ile golü konuşmuştuk. Ramazan döndüğünde ona işaret ettim. Müthiş pasla, kalecinin üzerinden aşırttım. Çok güzel gol oldu. O gün huzurumuz için kazanmamız gerekiyordu. İnşallah daha iyi yerlere geliriz" açıklamasını yaptı.
"A MİLLİ TAKIM'A GİTMEK İSTİYORUM"
İleriye dönük hedeflerini de söyleyen Meraş, şu ifadeleri kullandı:
"Kendimi burada kanıtlayıp, A Milli Takım'a gitmek istiyorum. Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Ben de o mevkide oynadığımdan dolayı bunu başarabileceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah daha sonra dili geliştirerek yurt dışına gitmek istiyorum. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemi oralarda temsil etmek isterim."
- 16.10.2018 10:32
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Umut Meraş’tan Galatasaray ve Başakşehir itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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